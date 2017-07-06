У вратаря «Вулверхэмптона» Икеме обнаружили лейкемию

У нигерийского вратаря «Вулверхэмптона» Карла Икеме обнаружена острая лейкемия, сообщается на официальном сайте английской команды.
Во время предсезонных тестов врачи выявили у 31-летнего футболиста «аномальные анализы крови», дальнейшая проверка подтвердила, что у игрока лейкемия. Икеме немедленно начнёт проходить курс химиотерапии.
Икеме является воспитанником «Вулверхэмптона» и выступает за клуб с 2003 года, хотя часто уходил в аренды в другие клубы. На его счету также 9 матчей за сборную Нигерии.
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