Нападающий Жан-Кевин Огустен, предыдущим клубом которого был «ПСЖ», стал игроком «РБ Лейпциг», сообщает официальный сайт немецкого клуба. С 20-летним французским форвардом подписан пятилетний контракт — до 30 июня 2022 года. Финансовые условия перехода не разглашаются, но, по данным Kicker, сумма трансфера составила € 13 млн.
За основной состав «ПСЖ» Огустен провёл 31 матч, забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи. За национальные команды Франции различных возрастов Огустен в общей сложности провёл 38 матчей и забил 24 гола. В 2016 году в составе сборной Франции U19 нападающий выиграл юношеский чемпионат Европы.
Состав «РБ Лейпциг» пополнил нападающий «ПСЖ» Огустен