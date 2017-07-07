Марсело рассказал о словах Зидана игрокам «Реала» в перерыве матча с «Ювентусом»

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор вспомнил, что сказал своим подопечным главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан в перерыве финального матча Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». После первого тайма счёт был 1:1.
«Во-первых, я должен сказать, что не думаю, что «Ювентус» доминировал в первом тайме. На поле в целом была равная борьба. Мы первыми забили гол. Потом они сравняли счёт и переживали от этого эйфорию. В перерыве речь Зидана была ясной: он сказал, что нам нужно контролировать мяч, показывать соответствующий футбол и превосходить соперника. Иско стал больше действовать на левом фланге, чтобы помогать мне и предоставить Модричу возможность действовать в центральной зоне свободнее», — цитирует Марсело AS.
«Реал» победил в этой игре «старую синьору» со счётом 4:1.