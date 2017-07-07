Ребров: в Грузии к Джано относятся серьёзно, не как к мальчику-с-пальчик

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал об отпуске, проведённом в Грузии вместе с полузащитником команды Джано Ананидзе.
«Собирались с друзьями в Грузию на четыре дня. Джано узнал и сказал: «Бери только билеты, всё остальное — с меня!» Всё очень понравилось: гостеприимные люди, сумасшедшая кухня, нереально красивая природа — в общем, всем советую! За четыре дня мы, правда, только вкусили Грузию и сразу уехали. Грузии нужна минимум неделя. Чего там только нет! Я привык есть что-то одно, а тут и хинкали, и хачапури, и шашлык, всё газировкой запиваешь. Переварить это всё тяжеловато, но очень вкусно.
Когда ты с Джано в Грузии, тяжело обратить на себя внимание. Иногда он втихаря говорил фанатам: «Посмотрите, рядом Ребров, это спартаковский вратарь». Его там все узнают и уважают. Серьёзно относятся, не как к мальчику-с-пальчик» — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Интервью с Артёмом Ребровым читайте на «Чемпионате» в скором времени.