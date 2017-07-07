В «Арсенале» обеспокоены, что Санчес может перейти в «Манчестер Сити»

Руководство «Арсенала» опасается, что нападающий Алексис Санчес перейдёт в «Манчестер Сити». Контракт чилийского футболиста истекает летом 2018 года. Лондонцы рассчитывали, что смогут договориться с игроком или, в крайнем случае, продадут его за границу.
Goal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что «канониры» обеспокоены тем, что Алексис может перейти в «Манчестер Сити» и считают, что у них мало шансов получить положительный ответ от серебряного призёра Кубка конфедераций.
Источник отмечает, что «горожане» пока не сделали официального предложения «Арсеналу», но Алексис является приоритетной целью для главного тренера «МС» Хосепа Гвардиолы. Сумма сделки может составить £ 50 млн (около € 56,5 млн).