«Спартак» расторг контракт с защитником Лисинковым

Сегодня московский «Спартак» и 23-летний защитник Айдар Лисинков расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Игрок перешёл в столичный клуб в июле 2012 года. С тех пор он провёл за «Спартак-2» 15 матчей в Футбольной национальной лиге и 4 — во втором дивизионе. В его активе также 66 игр за дубль красно-белых.
С 31 августа 2016 года по 31 мая 2017 года Лисинков находился в аренде в подольском «Витязе». Защитник сыграл за подольский клуб 18 матчей и забил один мяч.
«Наш клуб благодарит Айдара за время, проведённое со спартаковцами, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте «Спартака».