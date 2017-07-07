Сарсания: по Нету «Зенит» переговоров никаких не ведёт и не собирается вести

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания ответил на вопрос, был ли интерес к защитнику петербургского клуба Луиша Нету со стороны «Галатасарая», как это сообщалось в СМИ.
«Может быть. Это только его агент знает. Нам никакого предложения от «Галатасарая» не поступало. По Нету мы переговоров никаких не ведём и не собираемся вести.
Его агент сказал, что он хочет остаться. Манчини, конечно, рассчитывает. У нас и так сейчас дефицит центральных защитников. Нету — боевая единица. Он сыграл очень много матчей за клуб, постоянно стабильно выступает», — сказал Сарсания в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.