«Зенит» проведёт контрольный матч с четырёхкратным чемпионом Германии

Определился ближайший соперник «Зенита» на сборе в Австрии. Им станет немецкий «Кайзерслаутерн». Матч пройдёт 8 июля в Гармиш-Партенкирхене на «Штадион ам Грёбен» и начнётся в 19:00 по московскому времени, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
«Кайзерслаутерн» в минувшем сезоне занял 13-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги. «Красные дьяволы» являются четырёхкратными чемпионами Германии и двукратными обладателями кубка страны. Последний раз клуб был участником первой Бундеслиги в сезоне-2011/12.
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