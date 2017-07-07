Лодыгин: у Манчини чуть больше упор на тактику, чем у Спаллетти

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о работе на сборе в Австрии под руководством нового главного тренера Роберто Манчини.
«Да, сегодня работали двумя составами. Но это не впервые, мы примерно через день тренируемся группами. Группы разные, всегда кто-то меняется. К примеру, я могу быть то в первой команде, то во второй. Все ребята меняются.
Огромных отличий от, например, занятий Спаллетти, нет, почти одинаковая работа. Хотя с мистером Манчини чуть больше упор на тактику. У нас и бег, и тренажёрный зал, и скорость, и техничный футбол. Наверное, я бы выделил компактность команды», — сказал Лодыгин в эфире программы «Все на матч».