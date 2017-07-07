Врач: Аршавин приехал в «Кайрат» с восемью килограммами лишнего веса

Врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал, как во время работы в «Кайрате» он столкнулся с тем, что российский нападающий Андрей Аршавин приехал в клуб с лишним весом, однако это не помешало ему позже стать одним из лучших футболистов чемпионата Казахстана.
«Когда я работал в «Кайрате», к нам приехал Андрей Аршавин. На самом деле замечательный человек, профессионал своего дела. Но была у него одна проблема – он приехал с восемью килограммами лишнего веса. Руководство рассчитывало, что он сразу начнёт играть. Мы объяснили, что это нереально. В итоге Аршавину дали время, в течение четырёх недель Андрей работал со мной и тренером по физподготовке, привёл себя в отличную форму и в итоге стал лучшим игроком Казахстана. Теперь говорят о его возможном возвращении в Россию», — сказал Родинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
Аршавин выступает в «Кайрате» с 2016 года. Вместе с клубом в прошлом году он выиграл серебряные медали чемпионата Казахстана и стал обладателем Суперкубка страны.