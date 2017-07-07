«Спартак» объявил стартовый состав на контрольный матч со «Славен Белупо»

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на контрольный матч с хорватским клубом «Славен Белупо», который пройдёт на сборе красно-белых в Австрии.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Самсонов, Попов, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Максименко, Джикия, Тигиев, Петкович, Щербаков, Глушаков, Леонтьев, Ананидзе, Бакаев, Нимели, Мельгарехо, Давыдов.
Встреча начнётся в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Эксперты: «Спартак» не оставит шансов хорватскому клубу в контрольном матче