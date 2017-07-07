Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Эксперты: «Спартак» не оставит шансов хорватскому клубу в контрольном матче

7 июля 2017, пятница. 12:15. Ставки

7 июля в товарищеском матче встретятся «Спартак» и клуб «Славен Белупо» (Хорватия). Начало — в 18:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Спартак» и предлагают поставить на российский клуб за 1.49. Шансы «Славен Белупо» на победу оценены коэффициентом 6.25. Поставить на ничью можно за 4.20 (см. все коэффициенты на матч).

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.62, а на ТМ 2,5 гола — за 2.30.

Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.66. Поставить на результативную ничью можно за 7.90.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Спартак коэффициенты
Новости. Ставки
7 июля 2017, пятница
12:15 Эксперты: «Спартак» не оставит шансов хорватскому клубу в контрольном матче
11:45 Виктория Азаренко — Хитер Уотсон: прогноз Анны Чакветадзе
10:00 Букмекеры оценили шансы Хачанова победить Надаля в третьем круге Уимблдона
00:05 Аналитики не верят в победу волейболисток сборной России над США в Гран-при
6 июля 2017, четверг
23:53 Лукаку перейдёт из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», не сомневаются букмекеры
18:12 БК «Фонбет» стала спонсором чемпионата и Кубка России по пляжному футболу
18:09 GVC Holdings отчитался о 10-процентном повышении уровня доходов
17:24 DraftKings стал спонсором баскетбольной Евролиги
16:35 Betfair стала официальным беттинг-партнёром «Ювентуса»
12:38 Екатерина Макарова — Светлана Кузнецова: прогноз Анны Чакветадзе
12:30 Букмекеры оценили шансы волейболистов сборной России победить Бразилию
10:45 Комиссия Великобритании по азартным играм ужесточила наказание для лицензиатов
09:00 Согласно котировкам Касаткина проиграет эстонке Контавейт и покинет Уимблдон
5 июля 2017, среда
20:27 Правительство Словакии начнёт блокировку сайтов с незаконными азартными играми
18:29 Marathonbet станет титульным спонсором фестиваля скачек в Брайтоне
16:01 Госдума отложила рассмотрение законопроекта о списке событий для приёма ставок
15:30 Благотворительная организация поможет британским БК снизить вред от азартных игр
13:49 Прогноз Чакветадзе на матч Энди Маррей — Дастин Браун
13:15 Букмекеры: волейболисты сборной России победят Канаду в Мировой лиге
13:04 Роскомнадзор заблокировал уже 26 тыс. интернет-страниц с азартными играми
11:44 Во Владивостоке ограбили букмекерскую контору, нанеся тяжёлые травмы кассирше
11:42 БК «Олимп» второй раз подряд стала партнёром Суперкубка России по футболу
11:30 Betway стал спонсором турнира ESL One Cologne 2017 по CS:GO
10:00 ЦСКА выиграет у «Вииторула» в контрольном матче, уверены букмекеры
4 июля 2017, вторник
21:21 Catena Media приобрела сайт Bettingpro.com за £ 13,9 млн
21:08 «Эвертон» заключил соглашение с игорной компанией Blackwell Global
19:12 Unibet стала главным спонсором «Астон Виллы»
12:35 Президент СРО букмекеров: опыт КК-2017 поможет операторам при работе на ЧМ-2018
12:15 Михаил Южный — Николя Маю: прогноз Анны Чакветадзе на матч Уимблдона
12:03 В России могут изменить налогообложение для букмекерских компаний
12:00 Букмекеры оценили шансы «Зенита» выиграть у «Аустрии» в контрольном матче
10:15 Аналитики: «Динамо» легко разберётся с албанским «Кукеси» в контрольном матче
08:30 Согласно котировкам Павлюченкова разгромит Родионову в 1-м круге Уимблдона
3 июля 2017, понедельник
18:58 БК «Пари-Матч» закрыла четыре пункта приёма ставок в Беларуси
18:31 Даниил Медведев — Стэн Вавринка: прогноз Анны Чакветадзе на матч Уимблдона
17:42 Баранка: покину Украину, если увижу, что моя работа по странным играм бесполезна
16:00 Сенат Нью-Джерси одобрил законопроект о легализации фэнтези-спорта
14:30 Власти России утвердили критерии для блокировки сайтов с азартными играми
13:43 Глава ассоциации игровой индустрии вошла в комитет этики и честной игры ФФУ
11:45 Вавринка не оставит шансов Медведеву в первом круге «Уимблдона», думают эксперты
10:00 Букмекеры оценили шансы российских теннисисток на победу в «Уимблдоне»
2 июля 2017, воскресенье
21:39 Букмекеры: фаворит «Уимблдона» у мужчин — Федерер, шансы Хачанова — 0,7%
19:00 Согласно котировкам Хачанов победит Кузнецова в первом круге «Уимблдона»
15:00 Константин Генич: Германия в финале победит Чили, голов будет не так уж много
13:50 Прогноз Карпина на финал КК-2017 Чили — Германия: немцы пропустят, но победят
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой способ идентификации для легальных букмекерских контор для вас наиболее предпочтителен?
Архив →
© championat.com, 2000–2017