Федун прибыл в Австрию на контрольный матч «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прибыл в Австрию, где красно-белые проводят тренировочный сбор. 61-летний функционер собирается на стадионе посмотреть контрольный матч московской команды с хорватским клубом «Славен Белупо», передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко. На арене также присутствуют технический директор «Спартака» Юхан Гераскин и агент Марко Трабукки.
Встреча начнётся в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом туре нового сезона российской Премьер-Лиги действующий чемпион «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч пройдёт 18 июля.