РФС утвердил список судей и инспекторов на первую часть сезона

В пятницу, 7 июля, в Москве состоялось очередное заседание бюро исполкома РФС. Бюро утвердило список арбитров, их ассистентов и инспекторов на первый этап сезона-2017/18 в РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ и молодёжном первенстве. Ознакомиться со списком можно во вложении на сайте РФС.
Арбитры Михаил Вилков и Сергей Иванов, которые в сезоне-2016/17 обслуживали матчи РФПЛ, получили категорию «А», которая не позволит им работать на встречах Премьер-Лиги.
Кроме того, бюро включило в состав судейского комитета РФС Александра Егорова вместо Виктора Башкирова, а также утвердило положение о контрольно-квалификационной комиссии по судейству и инспектированию РФС и новый состав органа (Ю. Баскаков — председатель, А. Егоров — заместитель председателя, М. Лаюшкин, М. Ходырев, В. Пышкин — члены).
Сообщается также, что бюро по модели, используемой РФПЛ, внесло изменения в порядок вознаграждения судей ФНЛ. Ранее стало известно, что зарплаты арбитров ФНЛ будут повышены.