«Тосно» проиграл сербскому клубу «Чукарички» в товарищеском матче

В рамках подготовки к старту сезона российской Премьер-Лиги «Тосно» в Словении провёл товарищескую встречу с клубом «Чукарички», который занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Сербии по итогам минувшего сезона.
Матч завершился поражением российской команды со счётом 1:3. В составе «Тосно» при счёте 0:3 гол на 50-й минуте записал на свой счёт Евгений Марков.
Товарищеский матч
«Тосно» (Россия) – «Чукарички» (Сербия) – 1:3 (0:3)
Гол у «Тосно»: Марков, 50 (1:3)
Состав «Тосно»: Опарин (Юрченко, 65), Шахов, Абазов (Карницкий, 65), Кутин, Дугалич, Мухаметшин (Заболотный, 65), Альшин (Галиулин, 68), Роша (Кашчелан, 80), Карвальо (Трошечкин, 72), Марков, Мелкадзе (Палиенко, 68).