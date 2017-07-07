Шишкин рассказал о самых дорогих футболках в своей коллекции

Защитник «Краснодара» и сборной России Роман Шишкин поведал о своей коллекции футболок, которая будет представлена в его новой бане.
«В моей коллекции действительно много футболок. Сейчас как раз достраиваю баню, где все они будут висеть. Чаще всего меняюсь со своими друзьями по чемпионату России. На самое видное место поставлю футболку с моего дебютного матча в Лиге чемпионов: «Спартак» играл с «Баварией» на «Альянц-Арене». После игры подошёл то ли к Швайнштайгеру, то ли к Ламу, и мне предложили поменяться позже в подтрибунном помещении. Тогда я подошёл к Саньолю — он правый защитник, как и я. Сразу поменялись. Помню, я потом ещё долго следил за его игрой.
Или была другая история – правда, той майки у меня нет. В общем, в том же розыгрыше Лиги чемпионов мы встречались с «Интером». У жены есть брат, Санёк, он фанат Деяна Станковича, попросил взять у него футболку. Получилось удачно: заканчивается матч, а Станкович стоит прямо передо мной. Конечно, поменялся — Санёк был очень рад!
Не планирую ли поменяться экземплярами с Глушаковым? Нет, я же не такой фанат! Понятно, если бы был Зидан, от которого я в детстве тащился, ещё подумал бы. Кстати, однажды Денис пришёл ко мне попариться в старую баню. На стене висят футболки, он говорит: «Давай напишу тебе что-нибудь, чего они у тебя просто так висят?» И написал «Моему любимому куму» — на тот момент я уже был крёстным его старшей дочери. Эта футболка, пожалуй, самая дорогая в коллекции», — сказал Шишкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.