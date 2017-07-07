Жирков: слова Лебедева? Не стоит отвечать человеку, не разбирающемуся в футболе

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал слова в свой адрес вице-спикера Госдумы и члена исполкома РФС Игоря Лебедева. После поражения сборной России от Мексики (1:2) в ключевом матче Кубка конфедераций—2017 Лебедев заявил, что Жиркову, получившему красную карточку во втором тайме, «надо в морду дать».
«Конечно, читал высказывание Лебедева. Для себя решил, что внутренне это нужно постараться перевести в шутку. Видел какие-то комментарии якобы от моего имени. Могу сказать, что и близко ничего такого не было. Мне не привыкать с депутатами в подобной ситуации пересекаться. После Евро-2012, как помните, тоже разные истории происходили.
Да, я про случай с Аршавиным. Я там тоже присутствовал – в самом начале той истории. Аршавина ведь тогда банально спровоцировали. Пока проходили матчи и тренировки в ходе Евро-2012, в наш отель никого не пускали. Всё огородили, и даже жён охрана останавливала – чтобы увидеться, специально договаривались на ресепшене. Но когда после поражения от Греции я спустился вниз посидеть с семьёй, там в кафе уже набился полный зал людей. Подсел к родным, а мне говорят: «Чего ты тут сидишь? Иди от сюда на...» Это тоже депутаты говорили – с матом, не стесняясь. Так что провоцировали по полной.
Хотя мне кажется, в 2012 году сборная провела хороший турнир. Сейчас говорят – провал. А матчи с Чехией и Польшей? Да, случился нелепый гол греков из-за нашей ошибки. Но ведь некоторые люди не смотрели на то, как команда играла, билась. Мнение формировали только по факту невыхода из группы.
Есть ли что сказать Лебедеву? Мне кажется, не стоит отвечать и комментировать высказывания человека, который не разбирается в футболе. Тем более есть ощущение, что в целом отношение к сборной постепенно меняется в лучшую сторону", — сказал Жирков в интервью «Спорт-экспрессу».