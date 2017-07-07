Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Жирков: слова Лебедева? Не стоит отвечать человеку, не разбирающемуся в футболе

7 июля 2017, пятница. 22:08. Футбол

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал слова в свой адрес вице-спикера Госдумы и члена исполкома РФС Игоря Лебедева. После поражения сборной России от Мексики (1:2) в ключевом матче Кубка конфедераций—2017 Лебедев заявил, что Жиркову, получившему красную карточку во втором тайме, «надо в морду дать».

«Конечно, читал высказывание Лебедева. Для себя решил, что внутренне это нужно постараться перевести в шутку. Видел какие-то комментарии якобы от моего имени. Могу сказать, что и близко ничего такого не было. Мне не привыкать с депутатами в подобной ситуации пересекаться. После Евро-2012, как помните, тоже разные истории происходили.

Да, я про случай с Аршавиным. Я там тоже присутствовал – в самом начале той истории. Аршавина ведь тогда банально спровоцировали. Пока проходили матчи и тренировки в ходе Евро-2012, в наш отель никого не пускали. Всё огородили, и даже жён охрана останавливала – чтобы увидеться, специально договаривались на ресепшене. Но когда после поражения от Греции я спустился вниз посидеть с семьёй, там в кафе уже набился полный зал людей. Подсел к родным, а мне говорят: «Чего ты тут сидишь? Иди от сюда на...» Это тоже депутаты говорили – с матом, не стесняясь. Так что провоцировали по полной.

Хотя мне кажется, в 2012 году сборная провела хороший турнир. Сейчас говорят – провал. А матчи с Чехией и Польшей? Да, случился нелепый гол греков из-за нашей ошибки. Но ведь некоторые люди не смотрели на то, как команда играла, билась. Мнение формировали только по факту невыхода из группы.

Есть ли что сказать Лебедеву? Мне кажется, не стоит отвечать и комментировать высказывания человека, который не разбирается в футболе. Тем более есть ощущение, что в целом отношение к сборной постепенно меняется в лучшую сторону", — сказал Жирков в интервью «Спорт-экспрессу».

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная России — Футбол Игорь Лебедев Юрий Жирков Кубок конфедераций
Новости. Футбол
7 июля 2017, пятница
23:17 «Локомотив» ведёт с донецким «Шахтёром» переговоры о переходе 19-летнего грузина
23:07 Палкин: «Шахтёр» продолжает добиваться дисквалификации Зинченко
23:05 «Челси» повторил предложение «Манчестер Юнайтед» по Лукаку
22:44 Уолкотт: Ляказетт напоминает мне Джермейна Дефо
22:31 Александер-Арнольд подписал новый контракт с «Ливерпулем»
22:17 Верратти: прошу прощения у «ПСЖ», мой агент совершил большую ошибку
22:10 «Интер» достиг соглашения с «Фиорентиной» по трансферу Борхи Валеро
22:08 Жирков: слова Лебедева? Не стоит отвечать человеку, не разбирающемуся в футболе
22:00 Шишкин: Роналду — это действительно космос
21:51 В ЮАР клуб вышел в элиту, купив и перевезя в свой город победителя 2-й лиги
21:45 Шишкин рассказал о самых дорогих футболках в своей коллекции
21:44 Женская сборная России сыграла вничью с Хорватией в товарищеском матче
21:39 Каррера сфотографировался с болельщиками «Спартака» после контрольного матча
21:31 «Бетис» объявил о переходе полузащитника сборной Мексики Гуардадо
21:30 Шишкин: у Смолова есть внутренний стержень, который очень тяжело сломить
21:19 Спаллетти заступился за Раноккию во время тренировки «Интера»
21:02 «Тосно» проиграл сербскому клубу «Чукарички» в товарищеском матче
21:00 А. Егоров повторил жест Кокорина и Дзюбы. Фоторепортаж
20:55 Бывший полузащитник «Анжи» Карсела-Гонсалес стал игроком «Олимпиакоса»
20:50 Шишкин: с Сёминым общались по электронной почте
20:46 Глушаков: Петкович ничего сыграл, подключался много, оборонялся
20:40 Глушаков: ребята шутят, что мой привоз на сборах «Спартака» — это уже традиция
20:39 Нето перешёл из «Ювентуса» в «Валенсию», отступные в новом клубе — € 80 млн
20:31 Гамула: российский футбол – самый лучший, не поменяю его на АПЛ или ещё что-то
20:16 Агент Павона: если «Зенит» вновь выйдет на связь, мы сядем за стол переговоров
20:16 «Спартак» сыграл вничью с седьмой командой чемпионата Хорватии
20:11 Куцка перешёл из «Милана» в «Трабзонспор»
20:02 Геркус: в РФПЛ «Локомотив» ждёт места не ниже пятого, а в ЛЕ хотим играть весной
19:56 Сёмин: в Лиге Европы у «Локомотива» будет задача выйти из группы и пройти дальше
19:48 Воспитанник «Реала» Гранеро подписал контракт с «Эспаньолом»
19:47 Агент Милевского: «Динамо-Брест» постарается удивить футбольный мир
19:41 Матч «Зенита» с «Кайзерслаутерном» отменён в связи с решением полиции
19:39 33-летний Уолтерс, проведший семь сезонов в «Сток Сити», перешёл в «Бёрнли»
19:34 Президент «Карпат» хотел купить Месси за € 3 млн
19:33 Гацкан: самые большие премиальные в моей карьере были в прошлом сезоне в ЛЧ
19:32 Экс-нападающий «Арсенала» Саного стал игроком «Тулузы»
19:29 Муминов: в «Краснодаре» знают о желании Смолова
19:28 РФС утвердил список судей и инспекторов на первую часть сезона
19:20 У Фоке, которым интересовался «Спартак», обнаружили проблемы с сердцем
19:05 Болельщики из Праги приехали поддержать «Спартак» в Австрии
19:03 6-летний болельщик «Сандерленда» Брэдли Лоури умер от рака
18:55 Гацкан: «Ростов» в прошлом сезоне «успокаивали» красными карточками
18:43 Васин: мы в сборной России реально верили, что можем пройти дальше
18:35 20-летний хавбек Ярошенко покинул расположение «Ростова» из-за перелома ребра
18:29 В Интернете интерес к Кубку конфедераций—2017 был слабее, чем к Евро-2016
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам селекция "Зенита" этим летом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017