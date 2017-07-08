Дриусси попрощался с фанатами «Ривер Плейт»

Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси разместил в своём «твиттере» видео, в котором находится подборка его голов за команду, а также несколько фотографий с завоёванными трофеями. Под видео Дриусси опубликовал краткое обращение к фанатам: «Я всегда буду с радостью возвращаться сюда, потому что люблю вас и этот клуб и потому что виноват, что ухожу. Спасибо вам за всё. Я сохраню все наилучшие воспоминания. Скоро увидимся!»
Ранее сообщалось, что Себастьян отправится в Европу 11 июля для того, чтобы пройти медицинский осмотр для «Зенита». 21-летний форвард должен подписать пятилетний контракт с петербургской командой.
Видео можно посмотреть в «твиттере» аргентинца