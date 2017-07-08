Хьюз: уверен, что Лукаку добьётся больших успехов в «МЮ»

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз, в прошлом выступавший за «Манчестер Юнайтед», прокомментировал достижение договорённости между «Эвертоном» и «МЮ» о трансфере форварда Ромелу Лукаку.
«Судя по всему, „Эвертон“ получит очень солидную сумму денег. Справедливости ради нужно отметить, что речь идёт о молодом парне, который уже несколько лет подряд забивает много голов сезон за сезоном. „МЮ“ потерял Златана и был вынужден искать замену — ей стал Лукаку.
Для него это будет новый вызов, потому что «МЮ» — огромный и очень престижный клуб. Я уверен, что Лукаку добьётся больших успехов в «МЮ», — цитирует Хьюза Sky Sports.