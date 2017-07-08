Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хьюз: уверен, что Лукаку добьётся больших успехов в «МЮ»

8 июля 2017, суббота. 11:42. Футбол

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз, в прошлом выступавший за «Манчестер Юнайтед», прокомментировал достижение договорённости между «Эвертоном» и «МЮ» о трансфере форварда Ромелу Лукаку.

«Судя по всему, „Эвертон“ получит очень солидную сумму денег. Справедливости ради нужно отметить, что речь идёт о молодом парне, который уже несколько лет подряд забивает много голов сезон за сезоном. „МЮ“ потерял Златана и был вынужден искать замену — ей стал Лукаку.

Для него это будет новый вызов, потому что «МЮ» — огромный и очень престижный клуб. Я уверен, что Лукаку добьётся больших успехов в «МЮ», — цитирует Хьюза Sky Sports.

Ф. Невилл: Лукаку сможет дать «МЮ» нечто новое
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Эвертон Марк Хьюз Ромелу Лукаку
Новости. Футбол
8 июля 2017, суббота
12:46 Мельгарехо: думаю, главным конкурентом «Спартака» в этом сезоне будет «Зенит»
12:45 Новичок «Эвертона» Оникуру: в январе мной интересовались 48 клубов
12:42 Нету: Кубок конфедераций был отлично организован, все остались довольны
12:41 Соседи вызвали полицию из-за шумной вечеринки в доме Лукаку в Беверли-Хиллз
12:38 Деобальд внесён в заявку «Томи» и сможет сыграть с «Кубанью»
12:15 Агент Петреску: «Кубань» занимается ерундой, а наказать за это могут и РФС
12:10 Ди Франческо: 19 000 проданных абонементов — отличный ответ фанатов «Ромы»
12:05 Нету: по первым ощущениям все изменения в «Зените» в лучшую сторону
12:02 «Зенит» объявил о переходе Дриусси
11:42 Хьюз: уверен, что Лукаку добьётся больших успехов в «МЮ»
11:37 Игроки «Кубани» не будут бойкотировать матч ФНЛ с «Томью»
11:33 Мутко: хочу пожелать участникам первенства ФНЛ и болельщикам интересного сезона
11:30 Полузащитник «Бетиса» Себальос сделал выбор в пользу «Реала»
11:27 Аке: я был разочарован тем, что не получил шанса в «Челси»
11:14 А. Евсеев: тяжело оставлять родной Питер, но переход в «Урал» — это шаг вперёд
11:04 Ф. Невилл: Лукаку сможет дать «МЮ» нечто новое
10:58 «Вулверхэмптон» объявил о переходе Рубена Невеша из «Порту»
10:50 Инсинье: моё сердце бьётся для «Наполи», хочу играть здесь до конца карьеры
10:41 Рамос: Мбаппе будет в числе лучших игроков мира
10:21 Шекспир: если Марез не покажет свою приверженность «Лестеру», то не будет играть
10:20 «Манчестер Юнайтед» намерен сделать новое предложение «Тоттенхэму» по Дайеру
10:06 «МЮ» объявил о договорённости с «Эвертоном» по трансферу Лукаку
09:55 Мата: надеемся, что Лукаку перейдёт в «МЮ» и поможет нам выиграть АПЛ
09:54 «Марсель» достиг соглашения с Баккой и хочет арендовать его с опцией выкупа
09:45 Батистута: в больших финалах Игуаину просто не везёт
09:26 Сиригу: положение Верратти в «ПСЖ» немного похоже на тюремное заключение
09:25 Озил: рады переходу в «Арсенал» нападающего такого класса, как Ляказетт
09:10 «Сибирь» — «Спартак-2»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
09:00 Выиграй билет на ЧМ-2018 с помощью цифр на своей банковской карте
08:50 «Фиорентина» интересуется нападающим «ПСЖ» Хесе
08:38 Морьентес: если Мбаппе не купит «Реал», его приобретёт другой клуб
08:16 «Манчестер Юнайтед» готов отдать «Эвертону» за Лукаку £ 90 млн и Руни
08:05 Источник: «Челси» обошёл «Ювентус» в гонке за Данило
07:38 Вальехо: в «Реале» буду играть в футболке Пепе, и это повод для гордости
07:17 Модрич: никогда не устаю от побед
07:15 «Милан» готов сделать Обамейянга самым высокооплачиваемым игроком Серии А
06:27 «Ювентус» может обменять Куадрадо в «Милан» на Де Шильо
05:31 Сафонов: в «Зените» окажутся только Манолас и Дриусси
04:58 «Твенте» сыграет в Шотландии в память об умершем 10 лет назад болельщике
04:17 Ф. Невилл выложил фотографию Лукаку в форме «Манчестер Юнайтед»
02:13 Защитник «Рубина» Котуньо близок к переходу в «Реал Овьедо»
01:46 Дриусси попрощался с фанатами «Ривер Плейт»
01:34 Фарфана обокрали в Германии
01:12 Гончаренко — об Оланаре: если он будет так плох, будет иметь большие проблемы
00:55 Футболисты «Кубани» грозятся бойкотировать матч с «Томью» из-за долгов
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам селекция "Зенита" этим летом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017