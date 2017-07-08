«Кубань» в стартовом туре ФНЛ сезона-2017/18 разгромила «Томь»

В стартовом туре первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18 «Кубань» в Томске одержала разгромную победу со счётом 4:1 над «Томью».
На восьмой минуте Владимир Лобкарёв открыл счёт, а через пару минут Николай Марков удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте Александр Соболев один мяч отыграл. В конце первого тайма Владимир Обухов сделал счёт 3:1, реализовав пенальти. Окончательный результат на 63-й минуте установил Марков, оформивший дубль.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что игроки «Кубани» могут бойкотировать сегодняшний матч из-за долгов.