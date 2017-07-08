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Команда Капелло, ведя 2:0, упустила победу в матче китайской Суперлиги

8 июля 2017, суббота. 16:37. Футбол

«Цзянсу Сунин», который возглавляет бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, в домашнем матче 16-го тура китайской Суперлиги сыграл вничью со счётом 2:2 с «Шанхай Шэньхуа».

«Цзянсу Сунин» был близок к тому, чтобы одержать первую победу в чемпионате под руководством Капелло, но, ведя 2:0, в концовке пропустил дважды.

В таблице китайского первенства команда итальянского специалиста располагается на предпоследней строчке, имея в активе столько же очков, сколько последняя команда.

Также стоит отметить поражение лидера «Гуанчжоу Эвергранд» в гостевом матче с «Бэйцзин Гоань» (0:2).

«Хэбей Чайна Форчун», несмотря на дубль Эсекьеля Лавесси, не сумел избежать домашнего поражения в матче с «Хэнань Цзянье» (2:3).

Китай - Суперлига. 16-й тур
08 июля 2017, суббота. 14:35 МСК
Цзянсу Сунин
Нанкин
2 : 2
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 – Си – 2, 2:0 – Тейшейра – 33 (пен), 2:1 – Морено – 82, 2:2 – Морено – 90+4
Китай - Суперлига. 16-й тур
08 июля 2017, суббота. 14:35 МСК
Бэйцзин Гоань
Пекин
2 : 0
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
1:0 – Сориано – 1, 2:0 – Сориано – 51
Китай - Суперлига. 16-й тур
08 июля 2017, суббота. 14:35 МСК
Хэбей Чайна Форчун
Циньхуандао
2 : 3
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу
0:1 – Хан – 11 (автогол), 0:2 – Бассогог – 15, 0:3 – Бассогог – 58, 1:3 – Лавесси – 75, 2:3 – Лавесси – 84
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа Фабио Капелло Цзянсу Сунин Эсекьель Лавесси Китайский футбол
Новости. Футбол
8 июля 2017, суббота
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