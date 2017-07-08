Аленичев: «Енисей» играет на багаже Тихонова? Любите вы это слово

Главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева на пресс-конференции после поражения в матче с петербургским «Динамо» спросили, играет ли красноярская команда на багаже экс-наставника Андрея Тихонова. Матч с динамовцами был для Аленичева дебютным в должности главного тренера «Енисея».
«Опять багаж, любите вы это слово. Конечно, рисунок игры остался от Тихонова. Он создал этот коллектив. Но мы приобрели несколько футболистов и стараемся строить новую команду.
Поздравляю «Динамо» с победой, они заслужили этот результат, а мы не показали тот футбол, на который рассчитывали», — сказал Аленичев.
Матч 1-го тура ФНЛ «Динамо» — «Енисей» завершился со счётом 2:1.