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Неймар: Паулиньо многое даст «Барселоне», к тому же он мой друг

9 июля 2017, воскресенье. 00:57. Футбол

Нападающий «Барселоны» Неймар прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо в каталонский клуб и отметил, что будет рад видеть своего соотечественника в команде.

«Паулиньо — мой футбольный друг и партнер по сборной Бразилии. Я хочу, чтобы он перешел в «Барселону», потому что он многое даст команде. К тому же он мой друг», — цитирует Неймара EFE.

Контракт 28-летнего хавбека с китайским клубом действует до лета 2020 года. Сам Паулиньо уже сообщил, что хочет перейти в «Барселону».

Источник: EFE Сообщить об ошибке
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Теги
Гуанчжоу Эвергранд ФК Барселона Неймар Паулиньо Китайский футбол
Новости. Футбол
9 июля 2017, воскресенье
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