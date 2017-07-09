Неймар: Паулиньо многое даст «Барселоне», к тому же он мой друг

Нападающий «Барселоны» Неймар прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо в каталонский клуб и отметил, что будет рад видеть своего соотечественника в команде.
«Паулиньо — мой футбольный друг и партнер по сборной Бразилии. Я хочу, чтобы он перешел в «Барселону», потому что он многое даст команде. К тому же он мой друг», — цитирует Неймара EFE.
Контракт 28-летнего хавбека с китайским клубом действует до лета 2020 года. Сам Паулиньо уже сообщил, что хочет перейти в «Барселону».