Паулиньо: я не лицемер и привык быть честным, хочу перейти в «Барселону»

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо сообщил, что еще может перейти в «Барселону». Контракт 28-летнего хавбека с китайским клубом действует до лета 2020 года.
«Я не лицемер и привык быть честным. Я думаю о „Барселоне“. Сумма выкупа в моем контракте составляет € 40 млн. Читал, что „Барса“ предложила € 20 млн и „Гуанчжоу“ отклонил это предложение. Но мой агент сказал, что переговоры продолжаются.
Есть вероятность, что между клубами будет заключено соглашение. Хочу, чтобы это произошло", — сказал Паулиньо в интервью Band.
«Гуанчжоу Эвергранд» сообщил «Барселоне», что Паулиньо не продаётся