Агент Маноласа: я не хочу говорить о том, что произошло в ситуации с «Зенитом»

Футбольный агент Яннис Евангелопулос, представляющий интересы защитника «Ромы» Костаса Маноласа, ответил на вопрос о будущем своего клиента.
«Я не хочу говорить о том, что произошло в ситуации с „Зенитом“. Могу сказать лишь, что мы продвинулись так далеко, что решение было принято.
Костас — игрок «Ромы», он готовится к сезону вместе с командой. Продление контракта? У него и так есть соглашение с«Ромой» на два года.
«Интер»? Этот клуб может быть одним из вариантов, как и некоторые другие команды — «Барселона», «Реал», «Ювентус». Слухов всегда много", — цитирует агента Tuttomercatoweb.
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