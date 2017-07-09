Хави Гарсия: я не могу сказать ничего плохого про Луческу

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия отказался критиковать предыдущего главного тренера питерцев Мирчу Луческу.
«В прошлом сезоне мы поняли, что чемпионат России — очень сложный турнир. У нас было множество тяжёлых игр, в которых нам порой не слишком везло. Луческу? Я не могу сказать ничего плохого про него. Не хочу оценивать его работу, ведь я пока не тренер, а игрок.
Все ребята знают об успехах и достижениях Манчини, но из всех футболистов «Зенита» только я успел с ним поработать. Мистер — тренер с менталитетом победителя, он всегда хочет быть первым. Думаю, все довольны работой с Манчини: и игроки, и тренерский штаб, и персонал", — сказал Гарсия в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.