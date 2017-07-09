Абазов: сербы не удивили, «Тосно» проиграл больше из-за своих ошибок

Защитник «Тосно» Руслан Абазов прокомментировал результат контрольного матча против сербского клуба «Чукарички» (1:3).
«Сербы не удивили, ничего такого особенного. Больше из-за своих ошибок получили такой результат, а не из-за их хороших действий. «Чукарички» играли очень плотно, жёстко. В моментах наших атак сразу же фолили. Но если бы мы использовали свои моменты, могли спасти игру, если б забили пенальти да ещё пару моментов. В первом тайме больше проблем создавали с моей зоны, а я играл справа в защите. Но ещё не набрал оптимальную форму, пару ошибок допустил, позиционных и тактических, и через мой фланг пару подач прошло, и они забили. Где-то не досмотрел, внимательным не был. А так команда слаженно играла.
В первую очередь, международные игры на этом сборе дали опыт. Каждый надеется когда-нибудь сыграть в Европе, в топовых чемпионатах. Жизнь — такая штука, что ты не знаешь, где можешь очутиться через месяц, через неделю. Через такие игры ты понимаешь, какие команды играют за границей. В чём-то ты лучше, в чём-то – хуже, но ты будешь знать, в чём тебе надо прибавить. Ещё налаживание игровых связей в команде — новые игроки появились, тактические схемы, это тоже важно в матчах», — цитирует Абазова сайт «Тосно».