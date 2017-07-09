Источник: Роналду принял решение остаться в «Реале»

Нападающий Криштиану Роналду продолжит выступать за «Реал», сообщает испанское издание AS.
Информация о намерении 32-летнего футболиста уйти из «Реала» появилась в середине июня после того, как его обвинили в неуплате налогов.
Однако по данным источника, португальский форвард принял решение остаться в мадридском клубе.
Напомним, что испанская прокуратура обвиняет Роналду в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год.
Как сообщалось ранее, 31 июля футболист появится в испанском суде, где даст показания по этому делу.
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