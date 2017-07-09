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Модрич: связь между «Реалом» и Роналду очень сильна, он останется в клубе

9 июля 2017, воскресенье. 09:43. Футбол

Полузащитник «Реала» Лука Модрич выразил мнение, что его партнёр по команде Криштиану Роналду не покинет «Королевский клуб». В июне появились слухи о том, что португалец недоволен расследованием испанской прокуратуры, которая обвинила его в неуплате налогов, поэтому рассматривает возможность уйти из «Реала».

«Я никогда не слышал от Криштиану, что он хочет уйти. Конечно, в футболе всё возможно. Но я думаю, что связь между ним и „Реалом“ настолько сильна, что он продолжит выступления за этот клуб», — цитирует Модрича Goal.

Источник: Роналду провёл встречу с главой «ПСЖ» и обсудил возможность перехода
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Лука Модрич
Новости. Футбол
9 июля 2017, воскресенье
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