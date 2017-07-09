Модрич: связь между «Реалом» и Роналду очень сильна, он останется в клубе

Полузащитник «Реала» Лука Модрич выразил мнение, что его партнёр по команде Криштиану Роналду не покинет «Королевский клуб». В июне появились слухи о том, что португалец недоволен расследованием испанской прокуратуры, которая обвинила его в неуплате налогов, поэтому рассматривает возможность уйти из «Реала».
«Я никогда не слышал от Криштиану, что он хочет уйти. Конечно, в футболе всё возможно. Но я думаю, что связь между ним и „Реалом“ настолько сильна, что он продолжит выступления за этот клуб», — цитирует Модрича Goal.
Источник: Роналду провёл встречу с главой «ПСЖ» и обсудил возможность перехода