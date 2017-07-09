Гол Вандерсона в концовке принёс «Краснодару» ничью в контрольном матче с ЦСКА

В Австрии в закрытом режиме состоялся товарищеский матч между «Краснодаром» и ЦСКА, ведущими на сборах подготовку к новому сезону.
Завершилась встреча вничью со счётом 1:1. На 12-й минуте Алан Дзагоев вывел «армейцев» вперёд, а на 89-й счёт сравнял новичок «быков» Вандерсон Масиэл.
«Ошибся кипер „Краснодара“, вынес мяч низом прямо на ногу Дзагоеву, и тот молниеносно в касание метров с 40 опять-таки низом поразил ворота. Это ещё надо было исполнить! Браво, Дзага!
Казалось бы, ничто не предвещало гол, но на кинжальный пас в штрафную откликнулся Вандерсон, который поразил дальний угол», — сообщает пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес (Набабкин, 75), Натхо (Кучаев, 80), Вернблум, Головин, Дзагоев (Жамалетдинов, 64), Витиньо (Оланаре, 82).