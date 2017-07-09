Родриго Кайо пропустит матч с «Сантосом» в связи с переходом в «Зенит»

Потенциальный новичок «Зенита» защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо пропустит предстоящий матч 12-го тура бразильской Серии A против «Сантоса», сообщает ESPN.com.br. По данным источника, в дерби 23-летний бразилец не сыграет в связи с трансфером в петербургский клуб.
Накануне бразильские СМИ сообщили, что «Зенит» заплатил за Кайо сумму отступных в размере € 18 млн, а его зарплата составит € 2,4 млн в год. Спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания сообщил «Чемпионату», что переговоры по игроку ведутся, но контракт с ним ещё не подписан.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии молодой защитник провёл семь матчей.