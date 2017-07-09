В «Енисее» считают, что бригада Карасёва ошибочно не засчитала гол Саркисова

Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский высказал недовольство работой арбитров в матче 1-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Динамо СПБ» (1:2). В клубе из Красноярска недовольны незасчитанным голом Артура Саркисова в начале встречи, проходившей 8 июля в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
«Настраивались на матч первого тура, хотели победить. При всём уважении к «Динамо» из Санкт-Петербурга, это команда, которая недавно играла в первенстве ПФЛ, потому настраивались только на положительный результат. Тем более «Енисей» контролировал ход игры, комбинировал и играл красиво. В поражении кого-то винить не хотелось бы, виноваты сами, что проиграли. Но когда отменяют такой гол в самом начале матча, это сильно бьёт по психологии игроков. Подобные действия арбитра кажутся непонятными, ведь он находился рядом с эпизодом. Досадно, что это происходит на старте чемпионата. Такая отмена гола безусловно вносит сильные изменения в психологическое состояние игроков.
Слышал, что в Тамбове тоже был спорный эпизод, связанный с судейством. Не хочу указывать на работу судей, но знаю, что там тренер тоже негодовал из-за решения арбитра. Нас обслуживал главный российский арбитр, потому особенно жалко, что такое происходит даже при столь высокой квалификации судьи», — сказал Петровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Видео незасчитанного гола «Енисея» можно посмотреть в YouTube.