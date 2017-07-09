Стротман надеется, что Рюдигер — последний, кто покинул «Рому» этим летом

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман попрощался с защитником Антонио Рюдигером, который 9 июля официально стал игроком «Челси». Голландец также надеется, что Рюдигер стал последним игроком, покинувшим римский клуб в летнее трансферное окно. Ранее из «Ромы» ушли Мохамед Салах («Ливерпуль») и Леандро Паредес («Зенит»).
«Удачи моему другу Антонио Рюдигеру в его новом клубе. Мне будет не хватать наших схваток на тренировках и разговоров в раздевалке. Но особенно нам будет не хватать его на поле. Надеюсь, что это будет последнее прощание этим летом», – написал Стротман на своей странице в «Инстаграме».