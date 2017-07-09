Паулиньо: в России мне предлагали зарплату в 10 раз больше, чем в «Коринтиансе»

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо подчеркнул, что деньги никогда не были на первом месте в его карьере, а также сообщил, что в 2011 году получал выгодное предложение из России.
«Был немного удивлён тем, что «Гуанчжоу» ещё не ответил «Барселоне», а СМИ уже сообщили, что предложение было отвергнуто. Я не имел возможности поговорить с президентом клуба, поскольку у нас был матч в Пекине. Однако надеюсь, что «Гуанчжоу» договорится с «Барселоной».
В 2011 году, когда я играл в «Коринтиансе», получил предложение из России с зарплатой в 10 раз больше. Я тогда ответил: «Что могу делать с пятью, могу делать и с двумя». Деньги для меня никогда не были на первом месте. Игрок может зарабатывать их в любой команде, в которую он переходит. Мне важно быть довольным своим решением.
Чемпионат Китая – финансовый гигант, но, когда я перешёл в местный клуб, деньги не были для меня приоритетом. И если «Барселона» предложит меньше, чем «Гуанчжоу», для меня это не станет проблемой, поскольку получу возможность выступать в великом европейском клубе с великими игроками. Мечта выиграть Лигу чемпионов – это то, что можно осуществить в «Барселоне», – цитирует Паулиньо Fox Sports Asia.