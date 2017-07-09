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Массажист «Зенита»: Халк испугался, когда в первый раз бил его вениками в бане

9 июля 2017, воскресенье. 22:27. Футбол

Массажист «Зенита» Сергей Колесников рассказал, как знакомил бывшего игрока команды бразильского форварда Халка с баней, а также сообщил, что на массажном столе лучше всех боль переносит нападающий Александр Кокорин.

«Кто помимо Халка кричал на моём столе? Да все. Вот Саша Кокорин переносит всё стоически. Чтобы я ни делал, он лежит, как мумия. Поначалу, когда ему было больно, ему говорил: «Ну, надо, Саша». И он это принимает как данность.

Халка я учил париться. В первый раз привёл его в баню с вениками. Я никогда не называл его Халк, а звал Живой, от его имени — Живанилду. Он меня звал Анатолием вместо Анатольича. Говорю ему: «Жива, это надо, пошли». Положил его на полку и стал бить вениками, а он поворачивается и с испуганными глазами говорит: «Ю кил ми, Анатолий!» Потом после каждой игры он уже сам подходил, звал меня и жестом показывал парилку. Он знал, что после этого будет чувствовать себя хорошо», — рассказал Колесников в интервью пресс-службе «Зенита».

Посмотреть видео можно на официальном канале «Зенита» в YouTube.

Источник: Официальный канал ФК "Зенит" в YouTube Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Александр Кокорин Халк
Новости. Футбол
9 июля 2017, воскресенье
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