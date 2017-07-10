«Аталанта» может вернуть Инлера в Серию А

«Аталанта» заинтересована в подписании контракта с 33-летним швейцарским полузащитником Гёкханом Инлером, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, наставник команды Джан Пьеро Гасперини, который готовит «Аталанту» к выступлению в Лиге Европы, лично заинтересован в опытном игроке.
Инлер выступал в Серии А за «Удинезе» и «Наполи», а прошлый сезон провёл в «Бешикташе», сыграв в 14 матчах Суперлиги.
По окончании сезона Инлер покинул турецкий клуб и сейчас находится в статусе свободного агента.