Анчелотти: у Нойера нет рук и таза, у него клавиатура, ею он управляет игрой

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти дал характеристику вратарю немецкого клуба Мануэлю Нойеру.
«У Нойера под формой нет ни рук, ни груди, ни таза. Только клавиатура, на которой он вводит игровую ситуацию», — приводит слова итальянского специалиста официальный «твиттер» Союза европейских футбольных ассоциаций.
Нойер является четырёхкратным чемпионом Бундеслиги (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16), трёхкратным обладателем национального Кубка (2012/13, 2013/14, 2015/16). В составе сборной Германии вратарь становился чемпионом мира (2014), бронзовым призёром чемпионата мира (2010) и Европы (2012 и 2016).