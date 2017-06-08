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Нойер рискует пропустить старт нового сезона

8 июня 2017, четверг. 01:38. Футбол

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер будет восстанавливаться после перелома ноги дольше, чем предполагалось изначально, сообщает Bild. По данным источника, травма голкипера оказалась серьёзнее, чем казалось ранее.

Согласно первоначальному прогнозу, восстановление Нойера должно было занять не более двух месяцев. По новой информации, Мануэль вернётся в строй только в августе, поэтому рискует пропустит начало следующего сезона.

Нойер: думаю, что буду в строю перед стартом предсезонной подготовки

Нойер получил травму во время третьего взятия ворот «Баварии» в исполнении нападающего «Реала» Криштиану Роналду в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:4).

Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария Мануэль Нойер Травмы — футбол
Новости. Футбол
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