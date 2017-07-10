«Динамо» намерено приобрести у «Лудогорца» голландского полузащитника

Московское «Динамо» сделало предложение «Лудогорцу» по поводу приобретения полузащитника Виргила Мисидьяны. Как сообщает «Дневник», бело-голубые в настоящее время ждут официального ответа от болгарской стороны.
Отмечается, что «Лудогорец» готово расстаться с 23-летним футболистом, но хочет заполучить хорошую сумму за игрока. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt.de оценивает голландца в € 3,4 млн.
Интерес «Динамо» к хавбеку был уже долгое время, но он усилился на прошлой неделе, когда команды встречались в Австрии в контрольной игре, а Мисидьян оставил хорошее впечатление.
В прошлом сезоне Мисидьян провёл в чемпионате Болгарии 27 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.