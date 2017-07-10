«Суонси» потребовал от «Эвертона» £ 50 млн за Сигурдссона

Полузащитник «Суонси Сити» Гилфи Сигурдссон по-прежнему интересен «Эвертону», чьё предложение в размере £ 27 млн (около € 30,6 млн) «лебеди» отклонили в конце июня. BBC Sport сообщает, что «Суонси» потребовал от «ирисок» £ 50 млн (около € 56,4 млн) за исландского футболиста.
Ещё одним клубом, заинтересованным в услугах хавбека, является «Лестер Сити». Ранее «лисы» предложили за 27-летнего полузащитника £ 40 млн (около € 45,1 млн), но получили отказ.
Действующий контракт Гилфи Сигурдссона с «Суонси» истекает летом 2020 года. Исландец является самым высокооплачиваемым игроком клуба.
«Суонси» не продаст полузащитника Сигурдссона дешевле, чем за £ 40 млн