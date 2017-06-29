«Суонси» не продаст полузащитника Сигурдссона дешевле, чем £ 40 млн

«Суонси Сити» не собирается рассматривать предложения по поводу продажи полузащитника Гилфи Сигурдссона менее £ 40 млн. Как сообщает Leicester Mercury, ещё одним клубом, заинтересованным в услугах хавбека, стал «Лестер Сити».
Ранее в СМИ сообщалось, что «Суонси» отклонил предложение «Эвертона» по трансферу Сигурдссона. «Ириски» предложили за 27-летнего футболиста £ 27 млн (€ 30,6 млн), но «лебеди» это предложение отклонили.
В прошлом сезоне в 38 матчах английской Премьер-лиги исландский полузащитник забил девять мячей и сделал 13 голевых передач.
«Суонси» отклонил предложение «Эвертона» по Сигурдссону в размере £ 27 млн