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«Суонси» не продаст полузащитника Сигурдссона дешевле, чем £ 40 млн

29 июня 2017, четверг. 11:11. Футбол

«Суонси Сити» не собирается рассматривать предложения по поводу продажи полузащитника Гилфи Сигурдссона менее £ 40 млн. Как сообщает Leicester Mercury, ещё одним клубом, заинтересованным в услугах хавбека, стал «Лестер Сити».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Суонси» отклонил предложение «Эвертона» по трансферу Сигурдссона. «Ириски» предложили за 27-летнего футболиста £ 27 млн (€ 30,6 млн), но «лебеди» это предложение отклонили.

В прошлом сезоне в 38 матчах английской Премьер-лиги исландский полузащитник забил девять мячей и сделал 13 голевых передач.

«Суонси» отклонил предложение «Эвертона» по Сигурдссону в размере £ 27 млн
Источник: Leicester Mercury Сообщить об ошибке
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Лестер Сити Суонси Сити Гилфи Тор Сигурдссон
Новости. Футбол
29 июня 2017, четверг
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