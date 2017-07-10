Зобнин подарил футболку сборной России оперировавшему его профессору Мариани

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин прибыл в клинику «Вилла Стюарт», где проходит восстановление после травмы. Футболист подарил футболку национальной команды оперировавшему его профессору Пьеру Паоло Мариани. Об этом сообщается на официальной странице клиники в «Инстаграме».
5 июня в товарищеском матче сборной России с Венгрией (3:0) 23-летний футболист получил травму боковой и крестообразной связок колена, из-за которой не сыграет до конца этого года. 12 июня хавбеку сделали операцию.
Зобнин: вполне реально, что через три месяца я буду в общей группе «Спартака»
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