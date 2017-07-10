Перотти: Найнгголан шутил, когда писал, что может покинуть «Рому»

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти отметил, что полузащитник римлян Раджа Найнгголан пошутил, написав в одной из социальных сетей, что не уверен в своём будущем в клубе.
«Я знаю Раджу уже полтора года, мы часто шутим друг с другом. Его запись в „Инстаграме“ была шуткой, не нужно воспринимать подобное всерьёз. Просто мы шутили между собой. Возможно, нам не следовало публиковать эти сообщения, но мы просто шутили», — цитирует Перотти Football Italia.
Ранее из «Ромы» ушли Мохамед Салах («Ливерпуль»), Леандро Паредес («Зенит») и Антонио Рюдигер («Челси»).
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