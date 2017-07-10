Хави Гарсия: «Зенит» обязан стать чемпионом, чтобы оправдать инвестиции в клуб

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия отметил, что сине-бело-голубые обязаны стать чемпионами России в ближайшем сезоне, чтобы оправдать инвестиции в команду.
«Клуб постоянно инвестирует, чтобы команда выиграла чемпионат России спустя два года. И мы обязаны стать чемпионами, чтобы оправдать инвестиции», — сказал Хави Гарсия в интервью португальскому изданию Record.
По итогам российской футбольной Премьер-Лиги сезона-2016/17 «Зенит» занял третье место, отстав от ставшего чемпионом «Спартака» на восемь очков.