Беллетти назначен послом «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Жулиано Беллетти назначен послом клуба, сообщается на официальном сайте сине-гранатовых. Бразилец будет представлять каталонскую команду на различных мероприятиях в течение следующих нескольких лет. Также клуб и игрок будут сотрудничать в социальных и организационных проектах.
«Для меня будет честью и удовольствием представлять самый важный футбольный клуб мира. Постараюсь рекламировать бренд „Барселоны“ по всему миру и показать, что это больше, чем клуб», — сказал Беллетти.
41-летний защитник выступал за «Барселону» с 2004 до 2007 год и выиграл с каталонцами два чемпионата Испании, два Суперкубка страны и Лигу чемпионов.