Арабидзе: скорее всего, уйду из «Шахтёра», но точно не в российский клуб

Нападающий «Шахтёра» Георгий Арабидзе прокомментировал информацию о возможном переходе в российский клуб.
«Скорее всего, уйду из «Шахтёра». Это практически уже решено. Не могу сказать, в каком клубе буду выступать, но точно знаю, что не в российском», — цитирует Арабидзе Fanebi.com.
Ранее генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин сообщил, что донецкий клуб ведёт переговоры о переходе в московский «Локомотив» 19-летнего Арабидзе, но пока сделка далека до завершения.
Арабидзе выступает за «Шахтёр» с 2015 года, до этого он воспитывался и играл за тбилисский «Локомотив». В минувшем сезоне молодой форвард провёл лишь один матч в украинской Премьер-лиге, большую часть сезона он отыграл в молодёжном первенстве Украины (27 матчей, 15 голов).