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А. Кержаков: амбиции наших игроков не совпадают с запросами зарубежных клубов

10 июля 2017, понедельник. 22:12. Футбол

Нападающий Александр Кержаков, в прошлом сезоне выступавший за «Зенит», ответил на вопрос о причинах, по которым российские футболисты перестали уезжать в европейские клубы.

«Думаю, просто нет спроса на наших игроков. Сейчас амбиции российских футболистов не совпадают с запросами иностранных клубов. Получается, ты играешь здесь в команде из первой двойки и думаешь, что должен поехать в Англию, Германию, Испанию и выступать в команде не ниже третьего места. Это же неправильно. Наверное, только в 2008 году ребята из сборной, выигравшей бронзовые медали, были по уровню похожи на хороших европейских игроков.

Я знаю несколько примеров, когда человек приходил и менялся с появлением большого количества денег. Грубо говоря, раньше летал экономом, а теперь в привычку вошло летать только на частных самолётах. Наверное, из-за этого что-то в голове меняется. Ты должен понимать, чего ты хочешь от себя. Роналду деньги не мешают, но Роналду — это Роналду. У ребят стимул должен быть в голове — стремление быть лучшими, стремление побеждать.

Что простимулирует Кокорина? У него же был неплохой сезон в «Динамо» — ведь он может это делать. Не знаю, почему у него не получается так в «Зените». Я жду. Помню, как он забил первый гол в «Динамо» в первом официальном матче, мы тогда с «Сатурном» играли. Все тренеры, с которыми он работал, пытаются извлечь максимум из его огромных возможностей и огромного таланта. И я прекрасно знаю, что он и хочет этого, и переживает из-за происходящего. Нужно как-то перебороть ситуацию — Смолов же переборол.

Уровень игроков в России упал. Кто-нибудь скажет мне, что какого-то нашего футболиста звали в «Сток Сити», «Сельту» или другой крепкий клуб Европы? Ну, может быть, Кокорина, Смолова — двух игроков. Мы встречаемся на Евро с Уэльсом – и кто там играет из чемпионата Уэльса? У них все играют в АПЛ. Где чемпионат Англии, а где чемпионат России. Ты выходишь в Англии играть чуть ли не каждые три дня, выходишь против лучших футболистов мира. Примерно то же самое в Испании, Германии. Они же там растут. Разрыв между Англией и Россией в том, что там играют лучшие футболисты мира, а здесь не играют», — сказал Кержаков в эфире программы «OFFSIDE».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Александр Кержаков Александр Кокорин Фёдор Смолов
Новости. Футбол
10 июля 2017, понедельник
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