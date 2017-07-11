Гамула: Бердыев из невозможного сделал возможное, заставил всех шевелиться

Бывший главный тренер молодёжной команды «Ростова» Игорь Гамула рассказал, в чём секрет экс-наставника ростовского клуба Курбана Бердыева, под руководством которого «Ростов» смог добиться высоких результатов и выступать в еврокубках.
«Он из невозможного сделал возможное. Сработал его авторитет и умение себя подать. Бердыев заставил всех шевелиться. Он как глыба, как камень. Если что-то сказал, уже назад не отойдёт. Бердыев — самый сильный тренер, с которым нам приходилось работать. И как тренер, и как менеджер.
Он изменил всё в тренировочном процессе. Наладил дисциплину. Закрылся полностью. Никто не мог зайти ни на одну тренировку. Из дубля – только я. Я всё время с Бердыевым контактировал. Мог в любой момент позвонить или зайти. Он всегда меня принимал. Все проблемы, которые могли быть, он был в состоянии решить. Поэтому шёл только к нему. Говорил: «Курбан Бекиевич, ты извини, у тебя и так голова болит, но мне не к кому ходить», — сказал Гамула в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Полностью интервью с Игорем Гамулой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.