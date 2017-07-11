Сын Клинсманна стал игроком «Герты»

Голкипер Джонатан Клинсманн, являющийся сыном известного немецкого специалиста Юргена Клинсманна, стал игроком «Герты». Информация появилась на официальном сайте берлинского клуба. 20-летний футболист подписал долгосрочный контракт.
«Это невероятно эмоциональный момент для меня. Моя семья имеет отношение к истории «Герты». Хочу узнать как можно больше о клубе и помочь команде решить новые задачи», — сказал Клинсманн-младший.
Джонатан Клинсманн последнее время выступал за университет Калифорнии. На счету голкипера 21 матч за сборную США до 20 лет.
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