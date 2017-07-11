Тарханов: по товарищеским матчам можно сказать, что «Урал» готов к сезону

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итоги товарищеского матча с «Зарей» (2:0), а также оценил готовность екатеринбургской команды к старту сезона.
«Это был последний контрольный матч для основных игроков. Из-за этого настрой был серьёзнее. Матч получился не как товарищеский. Много борьбы было. «Заря» — это очень хорошая команда. В первом тайме была равная игра, почти без моментов. Только пенальти в наши ворота был назначен после провала. Во втором тайме у нас чуть больше появилось пространства. Мы стали их переигрывать. Создали достаточно много моментов.
Товарищеские игры отличаются от матчей чемпионата. По товарищеским матчам можно сказать, что мы готовы. И с «Партизаном» не уступили по игре. И вчера имели преимущество, особенно во втором тайме.
Мы спокойны за вратарскую позицию. Годзюр хорошо управляет обороной, уверенно действует на выходах. Это сильный вратарь. Ещё из новичков пока постоянно играет только Ароян. Но на этой позиции есть конкуренция. Динга вчера хорошо вышел на замену. Меркулов тоже хорошо сыграл", — цитирует Тарханова пресс-служба «Урала».